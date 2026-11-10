Il sisma si è registrato alle 8.38 ed è stato di breve durata, ma intenso. Diversi cittadini sono usciti all’aperto dopo lo spavento. Alcune scuole hanno preferito evacuare le aule

Alle 8.38 di questa mattina un forte terremoto è stato avvertito nella città di Cosenza e nella provincia bruzia. L’INGV ha comunicato che l’epicentro è stato a Cerisano e la magnitudo di 3.5. La profondità è stata di 9 chilometri. Nel capoluogo e nelle aree circostanti diverse persone sono scese in strada ed alcuni istituti scolastici dell’hinterland hanno preferito far uscire all’aperto i ragazzi. La durata del sisma è stata breve, ma intensa.