Il provvedimento del Questore Antonio Borelli è stato notificato dalla Polizia di Stato ai sensi dell’articolo 100 del TULPS

Un esercizio pubblico del centro storico dell’area urbana di Cosenza resterà chiuso per sette giorni. Il provvedimento è stato disposto dal Questore della provincia di Cosenza, Antonio Borelli, ai sensi dell’articolo 100 del TULPS, ed è stato notificato nella giornata di ieri dal personale della Polizia di Stato, in particolare dagli operatori della Divisione PASI.

La misura arriva al termine di un’attività di controllo svolta dalla Questura, dalla quale sarebbero emersi elementi ritenuti rilevanti sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Il provvedimento del Questore nel centro storico di Cosenza

Secondo quanto ricostruito, il locale sarebbe stato interessato da gravi turbamenti per l’ordine e la sicurezza pubblica. Dagli accertamenti effettuati sarebbe inoltre emerso che l’esercizio risultava frequentato da soggetti pregiudicati o ritenuti pericolosi.

Il provvedimento notificato al titolare della licenza dispone quindi la sospensione dell’attività per una settimana. Si tratta di una misura prevista dalla normativa di pubblica sicurezza, adottata quando vengono ravvisate situazioni potenzialmente critiche per la tutela dell’ordine pubblico.

I controlli della Polizia e il monitoraggio dell’area

L’area in cui si trova l’esercizio pubblico resterà sotto osservazione da parte delle pattuglie impegnate nei servizi di controllo del territorio. L’attività di monitoraggio proseguirà anche per verificare il rispetto della misura disposta dal Questore.

L’intervento si inserisce nel quadro dei controlli svolti dalla Questura di Cosenza nelle zone considerate più sensibili, con particolare attenzione ai luoghi di aggregazione e agli esercizi pubblici del centro storico.

La misura prevista dall’articolo 100 del TULPS

La chiusura temporanea dell’attività è stata adottata ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Il provvedimento ha una durata di sette giorni e riguarda il titolare della licenza dell’esercizio pubblico interessato dai controlli.

Per la Polizia di Stato, il monitoraggio dell’area continuerà nei prossimi giorni, sia per garantire il rispetto della sospensione sia per mantenere alta l’attenzione sul fronte della sicurezza urbana.