In previsione dell’arrivo a Cosenza, in viale Trieste, della IV tappa (Catanzaro-Cosenza) del “109° Giro D’Italia”, in programma martedì prossimo 12 maggio, la Polizia Municipale ha adottato una serie di temporanei provvedimenti viabilistici, a modifica della vigente disciplina della mobilità sulle aree interessate dal passaggio della corsa rosa, al fine di consentire un regolare svolgimento della manifestazione nonché garantire le migliori condizioni di sicurezza ai partecipanti e limitare, nel contempo, i disagi agli utenti della strada.

I provvedimenti della Polizia Municipale sono stati adottati sulla scorta delle richieste e delle planimetrie presentate dalla società organizzatrice “RCS Sport SpA”, e delle comunicazioni della Prefettura e della Regione Calabria. Nell’adozione delle misure di disciplina temporanea della viabilità si è tenuto conto del tracciato di gara che prevede il transito dei corridori, fino all’arrivo, su Lungo Crati Gergeri-Ponte San Francesco di Paola (Calatrava)-via A. De Fiore-via Popilia-Piazza Giacomo Mancini-viale Trieste. L’area di arrivo riguarderà Viale Trieste, Via Vittorio Veneto e Piazza F.La Verde.

L’Open Village del Giro sarà allestito su Piazza dei Bruzi e Piazza Carratelli, mentre il Quartier tappa avrà sede a Palazzo dei Bruzi, dove sarà allestita anche la sala stampa (nella sala consiliare al terzo piano). I provvedimenti della Polizia Municipale, tenuto conto delle valutazioni, considerazioni e determinazioni assunte nelle riunioni e tavoli tecnici convocati e presieduti dalle Autorità di Pubblica sicurezza, hanno istituito, dalle ore 13,00 del 9 maggio alle ore 22,00 del 12 maggio, il divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati, fatta eccezione per gli autorizzati, su:

• PIAZZA F. LA VERDE, per tutta la sua estensione, compresa tutta l’area tra via del Sempione, via Felice Migliori e via Vittorio Veneto.

• VIA VITTORIO VENETO, da piazza F. La Verde a corso Umberto.

• VIA DOBERDO’.

• VIA SABOTINO, da corso Umberto a viale Trieste

Inoltre, dalle ore 8,00 dell’11 maggio alle ore 22,00 del 12 maggio, viene istituito il divieto di sosta con rimozione, su entrambi i lati, fatta eccezione per gli autorizzati su:

• VIALE TRIESTE.

• VIA VITTORIO VENETO, da viale Trieste a via Piave.

• PIAZZA GIACOMO MANCINI, su tutta l’area, comprese le corsie complanari.

• VIA CESARE BACCELLI.

• VIA POPILIA, da via Barlaam di Calabria a via F. Palermo.

• VIA A. DE FIORE.

• BRETELLA DI COLLEGAMENTO dalla Rotatoria tra via Popilia/A. De Fiore a viale G. Mancini.

• VIA PIAVE, da via Vittorio Veneto a via Sabotino

• VIA PIAVE, da via Monte San Michele a piazza Giacomo Mancini.

• VIA SABOTINO, da viale Trieste a via Piave.

• VIA MONTE GRAPPA, da via Piave a corso Umberto.

• VIA MONTE SAN MICHELE, da viale Trieste a via Piave.

• PIAZZA DELLA VITTORIA, per tutta la sua estensione.

• VIA MONTESANTO, da via Isonzo a viale Trieste.

• CORSO UMBERTO.

• VIA TRENTO, da via Davide Andreotti a via Piave.

• VIA DEL SEMPIONE.

• VIA MIGLIORI, da via Moncenisio a via del Sempione/piazza F. La Verde.

• VIA MONCENISIO.

• VIA R. MONTAGNA, da via D. Milelli a piazza Riforma.

• VIA PASUBIO, da via D. Andreotti a corso Umberto.

• VIA SAN MARTINO, da via D. Andreotti a corso Umberto.

• VIA MONTE BALDO.

• VIA D. ANDREOTTI, da via Monte Baldo a via Trento.

• VIA S. QUATTROMANI

• PIAZZA MONS. F. NOLE’.

• PIAZZA DEI BRUZI/PIAZZA XX SETTEMBRE.

• PIAZZA G. MATTEOTTI.

• VIA REGGIO CALABRIA, da via A. De Fiore a via F. Palermo.

• VIA F. PALERMO.

• VIA BARLAAM DI CALABRIA.

Inoltre, dalle ore 20,00 del 10 maggio alle ore 22,00 del 12 maggio, viene istituito il divieto di transito, eccetto per gli autorizzati, su:

• PIAZZA F. LA VERDE.

• VIA V. VENETO, da piazza F. La Verde a corso Umberto.

Il provvedimento della Polizia Municipale contempla ancora, dalle ore 13,00 dell’11 maggio alle ore 22,00 del 12 maggio, l’istituzione del divieto di transito, eccetto gli autorizzati su:

• VIALE TRIESTE, da via Montesanto a via V. Veneto.

• PIAZZA DELLA VITTORIA, lato da corso Umberto a viale Trieste (via Monte san Michele).

• VIA MONTEGRAPPA, da via Piave a viale Trieste

• VIA SABOTINO, da corso Umberto a viale Trieste.

Il divieto di transito, dalle ore 7,00 del 12 maggio, alle ore 21,00 del 12 Maggio, con l’eccezione degli autorizzati, riguarderà, inoltre:

• VIALE TRIESTE, da piazza G. Matteotti a piazza della Vittoria.

• PIAZZA GIACOMO MANCINI.

• VIA CESARE BACCELLI.

• VIA POPILIA, da via Barlaam di Calabria alla Rotatoria con via F. Palermo.

• VIA A. DE FIORE.

• VIALE G. MANCINI, da via A. Quintieri alla rotatoria tra via Popilia e via F. Palermo.

• PIAZZA G. MATTEOTTI.

• VIA S. QUATTROMANI.

• PIAZZA MONS. F. NOLE’.

• VIA TRENTO.

• VIA D. ANDREOTTI, da via Monte Baldo a via Trento.

• VIA MONTE BALDO.

• VIA SAN MARTINO.

• VIA PASUBIO, da via D. Andreotti a Corso Umberto.

• PIAZZA RIFORMA, da via A. Monaco a corso Umberto.

• VIA DEL SEMPIONE.

• VIA F. MIGLIORI, da via Moncenisio a via del Sempione.

• VIA V. VENETO, da via del Cadore a Piazza La Verde.

• CORSO UMBERTO.

• VIA SABOTINO, da corso Umberto a via Piave.

• VIA MONTE GRAPPA, da via Piave a corso Umberto.

• VIA MONTE SAN MICHELE, da viale Trieste a via Piave.

• VIA PIAVE, da via Monte San Michele a piazza Giacomo Mancini.

• VIA MONTE SANTO, da via Isonzo a viale Trieste.

Dalle ore 9,00 del 12 maggio alle ore 21,00 del 12 Maggio, il transito sarà inibito anche su:

• PONTE SAN FRANCESCO DI PAOLA.

• LUNGO CRATI GERGERI.

• VIA S. ANTONIO DELL’ORTO.

• PONTE ALARICO.

• VIA ALARICO.

• VIA JORDANES (già via Catanzaro)

• VIA REGGIO CALABRIA.

L’ordinanza della Polizia Municipale istituisce inoltre, dalle ore 7,00 del 12 maggio alle ore 21,00 del 12 maggio, il doppio senso di circolazione su:

• VIALE DELLA REPUBBLICA, nel tratto compreso tra via Zara e via F. Migliori, con sospensione temporanea della corsia riservata.

Nell’ordinanza si dispone, inoltre, che durante il transito dei corridori è assolutamente vietata la circolazione veicolare e pedonale:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia, nei tratti interessati dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nei tratti interessati dalle limitazioni indicate);

- è fatto divieto a tutti, conducenti di veicoli, di animali o pedoni, di immettersi nel percorso interessato dal transito dei ciclisti.

- è fatto obbligo a tutti, provenienti da strade o da aree che intersechino, ovvero che si immettano su quelle interessate dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarle, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione nonché della segnaletica stradale;

- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli, di animali e ai pedoni di non attraversare la strada nel percorso interessato dal transito dei ciclisti.

Nel corso della manifestazione, e per quanto non disciplinato dall’ordinanza, gli agenti di polizia stradale in servizio adotteranno per motivi contingenti le appropriate misure di regolazione del traffico, anticipando o posticipando gli orari dei divieti di transito previsti dall’ordinanza ed ogni altro opportuno provvedimento che dovesse risultare al momento necessario per garantire il corretto svolgimento della manifestazione e la sicurezza dei partecipanti e dei cittadini.

Gli autobus del Trasporto Pubblico Locale subiranno le modifiche di percorso e di fermata prevedendo, ove possibile, una viabilità alternativa.