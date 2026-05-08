Il passaggio del Giro d’Italia a Cosenza cambierà anche il servizio di trasporto pubblico urbano. Amaco ha comunicato una serie di variazioni per la giornata di martedì 12 maggio, in conformità con l’ordinanza del Comune di Cosenza del 29 aprile 2026, adottata in vista della manifestazione sportiva che interesserà diverse strade cittadine.

Le modifiche riguarderanno sia la soppressione di alcune linee per l’intera giornata, sia la variazione dei percorsi di altri collegamenti che resteranno comunque in esercizio. La società avverte inoltre che il servizio potrà subire ulteriori cambiamenti in caso di esigenze sopravvenute durante la giornata.

Giro d’Italia a Cosenza, le linee Amaco soppresse per l’intera giornata

Per martedì 12 maggio, Amaco ha disposto la soppressione per l’intera giornata di diverse linee del servizio urbano. Non saranno effettuate le corse delle linee CVRo, Circolare Bianca, 52, CVC, 30, 28, 20 C, 54 e 56.

La società ha inoltre precisato che, considerata la chiusura di tutte le scuole, non sarà effettuato alcun bis scolastico. Restano invece regolarmente attive, senza variazioni negli orari e nei percorsi, le linee 20 e 18.

Il quadro delle modifiche si inserisce nella riorganizzazione temporanea necessaria per consentire lo svolgimento della manifestazione e garantire la sicurezza lungo le strade interessate dal passaggio della corsa.

Le linee in esercizio con variazioni di percorso

Nella stessa giornata alcune linee resteranno in servizio, ma osserveranno percorsi modificati rispetto al tracciato ordinario. La linea CVA seguirà il percorso da piazza Sila, viale Crati, Torrevecchia, via F. Adami, Largo delle Donne, piazza Cundari, via Popilia, Cristo Re, Autostazione e corso Fera.

La linea CVR partirà da Campagnano e proseguirà su viale J.F. Kennedy, via Busento, rotatoria, via B. Montana, via P. Mattarella, via Panebianco, piazza Europa, via G. Caloprese, Autostazione, via Quintieri e corso Fera.

La linea 26 seguirà invece il percorso da Serra Spiga, via Accattatis, via Fratelli Cervi, via degli Stadi, via G. Tommasi, rotatoria, via Suor Elena Aiello, via Panebianco, piazza Europa, viale della Repubblica, via Zara e via Roma.

Capolinea modificati per le linee 24, 51 e 53

Variazioni sono previste anche per le linee 24 e 51, che effettueranno il capolinea in piazza Spirito Santo e non raggiungeranno quindi piazza G. Mancini.

La linea 53, in partenza da Donnici in direzione Cosenza, dopo il Conservatorio proseguirà sul ponte P. Mancini ed effettuerà capolinea nei pressi del Vescovo Rosso.

Amaco invita l’utenza a tenere conto delle modifiche programmate e delle possibili ulteriori variazioni che potrebbero rendersi necessarie nel corso della giornata. La società si scusa per il disagio arrecato e ringrazia i cittadini per la collaborazione.