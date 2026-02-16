Il Comune: terreno inzuppato dalle piogge tra le possibili cause del cedimento. Il sindaco Fabiano: «Vecchi lavori, oggi ne paghiamo le conseguenze. Servono sostegni dalle istituzioni»
Chiude la rampa del sottopasso allo svincolo Ipercoop
Resta chiusa la rampa d’accesso al sottopasso dello svincolo in zona Ipercoop a Zumpano, su via B.F. Marino, per un muro pericolante che desta preoccupazione dopo le abbondanti piogge degli ultimi giorni. Nell’aggiornamento diffuso dal Comune viene indicato che domani interverrà Anas con un’operazione mirata: verranno inseriti blocchi di cemento a sostegno della struttura, per stabilizzare l’area e ridurre il rischio di ulteriori movimenti.
Tra le ipotesi al vaglio sulle cause della criticità, viene richiamato il possibile cedimento legato all’imbibizione del terreno: le precipitazioni avrebbero saturato il suolo, aumentando la pressione e la fragilità del tratto interessato.
Sulla vicenda interviene il sindaco di Zumpano, Fabrizio Fabiano, che collega la situazione anche a criticità pregresse: «Sono vecchi lavori che adesso ne stiamo pagando le conseguenze». Il primo cittadino sottolinea inoltre il clima di allerta per le prossime ore: «Siamo in fibrillazione per la nuova ondata di maltempo, sto lavorando giorno e notte per controllare tutte le situazioni». E aggiunge: «Stiamo prendendo in tempo le varie problematiche ma abbiamo necessità di essere sostenuti anche da altre istituzioni».
Nel frattempo resta l’invito alla prudenza: attenzione alla segnaletica e ai percorsi alternativi, in attesa dell’avvio e della conclusione degli interventi programmati.