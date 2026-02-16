Resta chiusa la rampa d’accesso al sottopasso dello svincolo in zona Ipercoop a Zumpano, su via B.F. Marino, per un muro pericolante che desta preoccupazione dopo le abbondanti piogge degli ultimi giorni. Nell’aggiornamento diffuso dal Comune viene indicato che domani interverrà Anas con un’operazione mirata: verranno inseriti blocchi di cemento a sostegno della struttura, per stabilizzare l’area e ridurre il rischio di ulteriori movimenti.

Tra le ipotesi al vaglio sulle cause della criticità, viene richiamato il possibile cedimento legato all’imbibizione del terreno: le precipitazioni avrebbero saturato il suolo, aumentando la pressione e la fragilità del tratto interessato.

Sulla vicenda interviene il sindaco di Zumpano, Fabrizio Fabiano, che collega la situazione anche a criticità pregresse: «Sono vecchi lavori che adesso ne stiamo pagando le conseguenze». Il primo cittadino sottolinea inoltre il clima di allerta per le prossime ore: «Siamo in fibrillazione per la nuova ondata di maltempo, sto lavorando giorno e notte per controllare tutte le situazioni». E aggiunge: «Stiamo prendendo in tempo le varie problematiche ma abbiamo necessità di essere sostenuti anche da altre istituzioni».

Nel frattempo resta l’invito alla prudenza: attenzione alla segnaletica e ai percorsi alternativi, in attesa dell’avvio e della conclusione degli interventi programmati.