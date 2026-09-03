Secondo Agipronews, il montepremi è il secondo più elevato nella storia del concorso. A settembre appena sei “6” dal 1997

Il SuperEnalotto apre settembre con un jackpot da 218,7 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Agipronews, si tratta attualmente del montepremi più alto al mondo e della seconda cifra più elevata mai raggiunta nella storia del concorso.

L’importo alimenta l’attesa per la prossima sestina vincente, soprattutto considerando che settembre ha fatto registrare pochi premi di prima categoria.

A settembre soltanto sei sestine vincenti dal 1997

Dalla nascita del concorso, avvenuta nel 1997, il “6” è stato centrato a settembre in sei occasioni. Tre di queste vincite risalgono agli ultimi vent’anni e hanno distribuito premi superiori a 60 milioni di euro.

L’Emilia-Romagna occupa il primo posto nella graduatoria delle regioni più fortunate durante il nono mese dell’anno, con tre delle sei sestine complessivamente registrate.

L’ultimo “6” settembrino risale al 17 settembre 2019. Una schedina da cinque euro giocata a Montechiarugolo, in provincia di Parma, permise di incassare 66,3 milioni di euro. È ancora la vincita più alta assegnata nel mese di settembre.

Il precedente di Montopoli Sabina

Per risalire alla prima sestina vincente centrata a settembre bisogna tornare al 29 settembre 1999. A Montopoli Sabina, in provincia di Rieti, venne assegnato un premio superiore a 44 milioni di euro.

I precedenti descrivono dunque settembre come un mese nel quale il massimo premio è stato assegnato raramente. Il jackpot da 218,7 milioni, tuttavia, colloca l’attuale concorso tra i più rilevanti nella storia del SuperEnalotto.