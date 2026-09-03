Gli interventi saranno eseguiti dal 9 al 12 settembre prossimi dal personale di Brutia Disinfestazione Srl con la collaborazione della Polizia Municipale
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Riprende il programma della lotta agli insetti alati. Di seguito, il calendario degli interventi di disinfestazione, che saranno eseguiti dal 9 al 12 settembre prossimi dal personale di Brutia Disinfestazione Srl con la collaborazione della Polizia Municipale.
Primo giorno: 9 settembre a partire dalle ore 0:01
Zona Industriale, contrada Lecco, Fiume Crati, Isoletta, via Nobile, via Colombo, Cancello Magdalone, via Ziccarelli, via Dodaro, via Bartoli, via Conty, via Pellegrino, via Marco Polo, Locchi, Lacone, Dattoli, Vermicelli, Arcavacata centro, zona Unical, Longiani, Macchialonga, Santo Stefano.
Secondo giorno: 10 settembre a partire dalle ore 0:01
San Biase, Monticello, Frattini, Cucchiano, Vennarello, Cutura, Mazzarella, Piano Maio, Villaggio Europa, via Rossini (case popolari), Piano Monello, viale dei Giardini, Profeta, contrada Quattromiglia e zone limitrofe.
Terzo Giorno: 11 settembre a partire dalle ore 0:01
Rende Centro, Nogiano, Coni Soprani, Coni Sottani, Silvi, Cassani, Malvitani, Santo Ianni, Surdo, Pirelli, Petroni, Canalette, Saporito, Failla, Sant’Agostino, Difesa, Linze, Muscione, Sorbato, Roges, Campagnano, Marchesino, Commenda, Santa Rosa, Santa Chiara.
Quarto Giorno: 12 settembre a partire dalle ore 03:00
Via Verdi, via Cilea, via Mascagni, via Puccini, residenze universitarie “Nervoso”, via Cimarosa, via Rossini (nuove residenze), via Alessandro Volta, via Galilei, piazza Santo Sergio, via Galvani, via Leonardo Da Vinci, via Meucci, via Edison, via Marconi.