La Guardia di Finanza di Cosenza ha posto sotto sequestro due distributori automatici di bevande, risultati non conformi alla normativa vigente. Le macchinette, installate a San Giovanni in Fiore, continuavano infatti a erogare alcolici anche nelle ore notturne, in violazione del divieto compreso tra mezzanotte e le 7 del mattino.

I controlli

L’operazione è stata condotta dai militari della Tenenza di San Giovanni in Fiore, nell’ambito delle verifiche intensificate in concomitanza con l’afflusso turistico estivo. L’attenzione dei finanzieri si è concentrata sui distributori automatici di cibi e bevande presenti nel territorio comunale, con particolare riguardo al rispetto delle norme sulla vendita di alcolici.

Durante i controlli, due distributori riconducibili allo stesso gestore sono risultati non in regola e sono stati immediatamente sequestrati.

La sanzione

Nei confronti del titolare dell’attività è stata comminata una sanzione amministrativa di 10mila euro. «Contrastare tali tipologie di illeciti – spiega la Guardia di Finanza – significa contribuire a garantire la tutela dei consumatori e un mercato sano e competitivo, a vantaggio degli operatori onesti».

Tutela della salute pubblica

L’attività della Guardia di Finanza si inserisce nel quadro dei controlli mirati a salvaguardare i cittadini, prevenendo rischi legati al consumo di alcolici nelle ore notturne e garantendo condizioni di corretta concorrenza commerciale.