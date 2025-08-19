Scoperte macchinette che vendevano bevande alcoliche di notte nella Capitale della Sila. Le indagini sono state condotte dalla Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza di Cosenza ha posto sotto sequestro due distributori automatici di bevande, risultati non conformi alla normativa vigente. Le macchinette, installate a San Giovanni in Fiore, continuavano infatti a erogare alcolici anche nelle ore notturne, in violazione del divieto compreso tra mezzanotte e le 7 del mattino.

I controlli

L’operazione è stata condotta dai militari della Tenenza di San Giovanni in Fiore, nell’ambito delle verifiche intensificate in concomitanza con l’afflusso turistico estivo. L’attenzione dei finanzieri si è concentrata sui distributori automatici di cibi e bevande presenti nel territorio comunale, con particolare riguardo al rispetto delle norme sulla vendita di alcolici.

Durante i controlli, due distributori riconducibili allo stesso gestore sono risultati non in regola e sono stati immediatamente sequestrati.

La sanzione

Nei confronti del titolare dell’attività è stata comminata una sanzione amministrativa di 10mila euro. «Contrastare tali tipologie di illeciti – spiega la Guardia di Finanza – significa contribuire a garantire la tutela dei consumatori e un mercato sano e competitivo, a vantaggio degli operatori onesti».

Tutela della salute pubblica

L’attività della Guardia di Finanza si inserisce nel quadro dei controlli mirati a salvaguardare i cittadini, prevenendo rischi legati al consumo di alcolici nelle ore notturne e garantendo condizioni di corretta concorrenza commerciale.