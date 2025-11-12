La Guardia di Finanza di Cosenza ha sottoposto a sequestro tre distributori automatici di bevande alcoliche non in regola, installati in altrettanti comuni della provincia. I controlli, eseguiti dai militari della Compagnia di Paola e della Tenenza di Cetraro, rientrano in una più ampia attività di monitoraggio del territorio finalizzata a contrastare le violazioni nella vendita automatica di alcolici.

Durante le verifiche, i finanzieri hanno accertato che i Self Bar H24 erogavano bevande alcoliche anche nella fascia oraria vietata, tra mezzanotte e le sette del mattino, in violazione delle norme vigenti. Le apparecchiature, riconducibili a un unico gestore, sono state quindi sottoposte a sequestro amministrativo, con sanzioni fino a 90mila euro.

L’operazione si inserisce nel dispositivo di controllo economico del territorio che la Guardia di Finanza attua quotidianamente per tutelare la salute pubblica e la sicurezza dei cittadini, in particolare dei più giovani.

La vendita non controllata di bevande alcoliche durante le ore notturne, spiegano le Fiamme Gialle, rappresenta infatti un rischio concreto per la collettività, potendo alimentare fenomeni di degrado urbano, risse, incidenti stradali e problemi legati all’abuso di alcol tra i minori. L’azione delle Fiamme Gialle mira anche a garantire un mercato equo e trasparente, tutelando gli operatori economici che rispettano le regole e assicurando una concorrenza leale.