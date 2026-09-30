Operazione interforze nella giornata del 29 settembre con Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale e Provinciale

Proseguono i controlli nell’area delle Autolinee di Cosenza. Nella giornata di ieri, 29 settembre, è stato effettuato un nuovo servizio “alto impatto” finalizzato alla prevenzione dei reati, al contrasto dell’immigrazione irregolare e alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

L’operazione ha visto impegnato personale della Polizia di Stato insieme agli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine della Calabria Settentrionale, ai militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, oltre agli agenti della Polizia Locale e della Polizia Provinciale.

Nel corso dei controlli sono state identificate complessivamente 200 persone.

Tra queste, 16 risultavano avere precedenti di polizia e 20 erano cittadini extracomunitari.

Dalle verifiche è emersa inoltre la posizione irregolare sul territorio nazionale di un cittadino straniero, al quale è stato notificato un decreto di espulsione.

I servizi nell’area delle Autolinee rientrano nell’attività di controllo del territorio e di prevenzione disposta con particolare attenzione ai punti maggiormente frequentati della città.