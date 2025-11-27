L’uomo, volto conosciuto e mite del centro città, è stato trovato ricoperto di sangue e ricoverato all’Annunziata. Indagini in corso per individuare i responsabili

Cosenza è scossa per quanto accaduto ieri e segnalato sui social: Cristian, clochard austriaco da anni presente in città e conosciuto da tutta la comunità, è apparso coperto di sangue mentre giace sul lettino dell’ospedale Annunziata.

Cristian, figura ormai familiare per chiunque percorra quotidianamente le strade del centro, è sempre stato descritto come una persona mite, rispettosa, innocua. Non ha mai dato problemi, non ha mai infastidito nessuno. Per molti cosentini è quasi un volto amico: ci si scambia un saluto, un sorriso, qualche parola quando l’uomo è disposto a conversare. Ed è proprio questa sua presenza discreta e silenziosa a rendere ancora più grave ciò che gli è stato fatto.

Un’aggressione violenta e senza senso

Non sono ancora chiari né il luogo esatto né la dinamica della violenza, ma una certezza già c’è: Cristian è stato colpito duramente da qualcuno. Le ferite al volto, profonde e sanguinanti, testimoniano la brutalità dell’atto. È stato soccorso e portato al pronto soccorso dell’Annunziata, dove si trova ricoverato, ancora scosso dall’aggressione.

Le forze dell’ordine stanno raccogliendo informazioni, mentre alcune persone – dopo aver riconosciuto Cristian nella foto circolata online – stanno iniziando a contattare le autorità per segnalare movimenti sospetti o possibili elementi utili alle indagini.

La città si stringe attorno a lui: “Cristian non si tocca”

Sui social la notizia si è diffusa nel giro di pochi minuti. Commenti indignati, messaggi di solidarietà, domande senza risposta: Chi può essersi macchiato di un gesto tanto vigliacco? Un coro unanime attraversa i commenti: “Cristian è di tutti”, “Non merita questo”, “Chi ha fatto una cosa simile deve essere trovato”.

Perché Cristian non è solo un clochard: è una presenza umana che in molti hanno imparato a rispettare e accogliere. E l’idea che sia stato colpito nella sua vulnerabilità più profonda ha generato un sentimento di rabbia, vergogna e impotenza.

Loizzo: «I colpevoli vanno rintracciati»

«Siamo tutti vicini a Christian il clochard cosentino aggredito brutalmente da delinquenti che devono essere rintracciati – ha detto la deputata della Lega Simona Loizzo -. Confidiamo nel questore Cannizzaro affinché questi maledetti teppisti vengano arrestati al più presto e abbiano le pene esemplari.

Siamo certi che l'amministrazione comunale sarà vicina a Christian al quale mandiamo un forte abbraccio».