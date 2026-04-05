I soccorritori sono intervenuti rapidamente per estrarlo dall’abitacolo, affidandolo poi alle cure del personale del 118 che lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale dell’Annunziata in codice rosso

Grave incidente stamattina, nella giorno di Pasqua, a Cosenza. Intorno alle 8.45, su via Marconi, poco prima della rotonda che collega la zona a Città 2000, alla Città dei Ragazzi e alla piscina di Campagnano, si è verificato un violento sinistro.

Secondo le prime ricostruzioni, un’autovettura ha improvvisamente perso il controllo, sbandando e andando a schiantarsi prima contro un muro e successivamente contro lo spartitraffico. L’impatto è stato particolarmente violento, tanto da rendere necessario l’intervento del carro attrezzi del Soccorso stradale per rimuovere il mezzo dalla carreggiata.

L’incidente è avvenuto davanti a un noto supermercato della zona e, sul lato opposto della strada, in prossimità di una pizzeria, in un’area solitamente molto trafficata anche nelle prime ore del mattino in giorni feriali. Oggi, considerata la festività, la carreggiata era scorrevole.

Ad avere la peggio è stato il conducente del veicolo, un uomo rimasto incastrato tra le lamiere. I soccorritori sono intervenuti rapidamente per estrarlo dall’abitacolo, affidandolo poi alle cure del personale del 118 che lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza in codice rosso.

Sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi del caso e gestito la viabilità, inevitabilmente rallentata a causa dell’accaduto. Restano da chiarire le cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo.