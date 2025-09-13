Nella giornata di ieri si sono concluse le operazioni ad alto impatto finalizzate al contrasto della criminalità giovanile condotte dalla Polizia di Stato su tutto il territorio nazionale.

Le attività, svolte dalle Squadre Mobili delle Questure interessate, coordinate dal Servizio Centrale Operativo e supportate da diversi equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine e degli Uffici territoriali, hanno riguardato giovani dediti principalmente, in gruppo o singolarmente, a reati contro la persona, il patrimonio o in materia di stupefacenti e di armi nonché responsabili di comportamenti illeciti che sfociano anche in forme di discriminazione e odio.

In particolare, le investigazioni effettuate anche attraverso il monitoraggio del web e la successiva attività costituita da mirati controlli e perquisizioni svolte nei principali luoghi in cui si registra la presenza di minorenni e appena maggiorenni legati al contesto segnalato, hanno consentito di conseguire significativi risultati.

Per questa provincia, l’attività svolta dagli operatori della Squadra Mobile in stretta sinergia con personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Cosenza, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Settentrionale”, ha consentito di identificare 236 minori, frequentanti soprattutto le aree della cosiddetta “movida”.

Un cittadino straniero, altresì, è stato denunciato per resistenza e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti poiché, durante un controllo d’iniziativa, trovato in possesso di circa 4 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Un altro minore è stato, inoltre, segnalato amministrativamente ex art. 75 D.P.R. 309/‘90 poiché, a seguito di perquisizione personale in questo centro cittadino, veniva trovato in possesso di un involucro contenente sostanza stupefacente del tipo hashish dal peso di 1,3 grammi.