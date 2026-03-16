Dopo Nils, Pedro, Harry e gli altri cicloni che si sono abbattuti sulla Calabria provocando devastazione, è il turno di Jolinda. Da ieri sera sta flagellando l’intera regione, con la provincia di Cosenza che non è esente da danni. Nel capoluogo la nottata è stata particolarmente dura, con una serie di stand della tradizionale Fiera di San Giuseppe andati distrutti a causa del vento. Alcuni ambulanti hanno preferito trovare un luogo sicuro, altri sono stati costretti ad affrontare le avverse condizioni meteo. Diverse le associazioni che hanno svolto un servizio incessante di supporto.

In particolare i promotori di CenaInFiera (Agesci, Anteas, Associazione Culturale Verde Binario ETS, Auser Cosenza, Consulta Intercultura Cosenza, Azione Cattolica Cosenza-Bisignano, Fondazione Lilli, MOCI Cosenza, L’arte in corso APS, Spazio Donna-MoCI, Stella Cometa, Terra di Piero, Ufficio Migrantes Cosenza-Bisignano, Ufficio di Pastorale giovanile CS, con il sostegno di Caritas Diocesi di Cosenza-Bisignano, CSV Cosenza) hanno garantito pasti caldi e colazione a migranti, residenti ed espositori grazie al lavoro di circa 150 volontari.

Il Comune di Cosenza ha chiesto a tutti i cittadini e agli ambulanti di contattare, in caso di necessità, il Comando della Polizia Municipale al numero 0984 813760. Non solo questo, però, perché ha attivato il servizio di Pronto Intervento Sociale in caso di necessità. Operativo il settore Welfare e della Protezione Civile con l’assessore Veronica Buffone a seguire in prima persona l’evolversi della situazione. Già ieri sera Palazzo dei Bruzi aveva, alla luce delle previsioni meteorologiche, aveva invitato gli espositori della Fiera di San Giuseppe a provvedere alla messa in sicurezza di ombrelloni, tende e di qualsiasi struttura o materiale che potesse rappresentare un potenziale pericolo a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

Sul tardi è intervenuto dai propri social anche il sindaco Franz Caruso. «Sono vicino - le sue parole - e con me tutta la città, agli espositori della Fiera di San Giuseppe che, a causa dell’ondata di maltempo abbattutasi sul nostro territorio, come nel resto della Calabria, stanno vivendo ore di grande difficoltà. Solo nel tardo pomeriggio di oggi (di ieri, ndr) ci è stata comunicata l’allerta arancione. Siamo stati colti di sorpresa e non immaginavamo una situazione meteorologica così dirompente ed avversa. Gli amici espositori non saranno lasciati soli e noi continueremo a monitorare la situazione e ad intervenire dove necessario. Nelle prossime ore valuteremo il da farsi».