Forte vento sulla città di Cosenza, dove nelle ultime ore si sono registrate folate superiori ai 60 chilometri orari.

In un episodio documentato da un video pubblicato sui social dall’assessore comunale Francesco De Cicco, che ricopre anche l’incarico di consigliere regionale, il vento ha abbattuto un semaforo, piegandolo, all’incrocio che conduce su viale Cosmai, all’altezza del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza.

Il dispositivo che regola il traffico, in via Dalla Chiesa, per chi proviene da via Popilia risulta fuori servizio, con conseguenti criticità per la circolazione. Sul posto sono intervenuti operatori comunali, impegnati nella rimozione dei resti del semaforo, mentre l’area è presidiata dalla polizia municipale per garantire la sicurezza e regolare il traffico.