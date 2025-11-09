«Condanno con la massima fermezza i gravi episodi di violenza e delinquenza che si sono verificati nelle ultime ore nella nostra città». E’ quanto afferma il sindaco Franz Caruso con riferimento ai colpi d’arma da fuoco sparati nei pressi dell’autostazione ed alla rissa sviluppatasi nella notte, che ha fatto registrare un ferito trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso cittadino.

«Non spetta a me entrare nel merito delle dinamiche e delle responsabilità di quanto accaduto – prosegue Franz Caruso - saranno le forze dell’ordine, come sempre, a svolgere le indagini necessarie per accertare i fatti e individuare i responsabili. Tuttavia, non posso che ribadire la mia ferma condanna per questi atti vili e ignobili, espressione di un’aggressività e di una prepotenza che non appartengono al sentire comune della nostra comunità».

«Cosenza, pur non essendo immune dai fenomeni di microcriminalità che sempre più spesso interessano i centri urbani, ha saputo distinguersi negli anni per un clima di civile convivenza, che dobbiamo continuare a preservare con orgoglio. È fondamentale – dice il primo cittadino - che nella nostra città prevalgano sempre la pace sociale, il rispetto reciproco e la sicurezza di tutti i cittadini, bandendo ogni forma di violenza, sopraffazione e inciviltà”.

«Mi auguro sinceramente che quanto accaduto nella notte resti un episodio isolato e non abbia a ripetersi - prosegue - A tal fine, chiederò un incontro al signor Prefetto di Cosenza per valutare insieme l’opportunità di intensificare i controlli, pur riconoscendo l’impegno costante e l’efficacia del lavoro svolto quotidianamente dalle nostre forze dell’ordine sull’intero territorio cittadino e, con particolare riferimento, nella zona dell’autostazione. Un luogo, quest’ultimo, dov’è stata rafforzata la sorveglianza, anche con posti di blocco mirati interforze come deterrente contro la criminalità».

«E’ solo attraverso la collaborazione tra istituzioni, cittadini e forze dell’ordine che potremo, però, continuare a garantire alla nostra città il clima di serenità, sicurezza e fiducia che merita» conclude il sindaco Franz Caruso .