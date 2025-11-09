Si discute e tanto dei concitati attimi che ieri sera hanno turbato la quiete di un normale sabato sera in città. La sparatoria nel cuore di Cosenza nei pressi della famigerata Autostazione, ha creato non poche preoccupazioni considerando che a poche decine di metri insiste la piazza principale del capoluogo frequentata da tanti minorenni. La cronaca dei fatti racconta di due persone a bordo di uno scooter che hanno esploso alcuni colpi verso Lancia Y.

Dopo aver aperto il fuoco, i due si sono dati alla fuga a tutta velocità, facendo perdere le proprie tracce tra le vie del centro cittadino. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato immediatamente le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e risalire ai responsabili. La zona è rimasta transennata per le operazioni di rito.

Non si sono registrati feriti, ma resta alta l’attenzione delle forze dell’ordine in una zona già considerata sensibile per episodi di violenza urbana. I militari dell’Arma hanno già fatto partire le indagini a tutto campo per individuare i responsabili, sfruttando anche i filmati delle telecamere a circuito chiuso che insistono sull’area.