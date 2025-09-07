La polizia locale è al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto e stabilire eventuali responsabilità

Un incidente stradale si è verificato poco fa in piazza Loreto a Cosenza, nei pressi del distributore di carburante ENI, all’incrocio viario della zona. Due auto sono rimaste coinvolte in un violento scontro.

Sul posto sono intervenute due ambulanze dell’ospedale Annunziata. Uno dei conducenti ha riportato un politrauma, mentre un altro utente della strada ha subito ferite meno gravi.

La polizia locale è al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto e stabilire eventuali responsabilità. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulle condizioni dei feriti.