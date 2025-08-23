Due solai sono venuti giù in un edificio di via Lucrezia della Valle, lo stabile era disabitato poiché già in precedenza il Municipio lo aveva dichiarato inagibile

Due solai di uno stabile del centro storico di Cosenza sono crollati determinando l’intervento urgente dei vigili del fuoco in via Lucrezia della Valle. Nell’edificio, dichiarato inagibile dal Comune, non vi erano persone presenti all’interno.

L’intervento dei pompieri è finalizzato al recupero di due cani appartenenti a un occupante abusivo. Sul posto è arrivata anche la Polizia municipale per le attività di competenza. L’area interessata è stata prontamente messa in sicurezza e rimane interdetta per motivi di pubblica incolumità.