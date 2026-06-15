Una serata di musica, emozione e formazione ha acceso il palco degli Studios di Corigliano-Rossano, dove domenica 7 giugno si è svolto il concerto degli allievi dell’Istituto Musicale Donizetti di Mirto Crosia. Un appuntamento partecipato, durato circa tre ore, che ha celebrato il talento degli studenti, la passione per la musica e il valore educativo di un percorso capace di coinvolgere generazioni diverse.

Sul palco si sono alternati quattordici allievi delle classi di propedeutica, canto, pianoforte, chitarra, percussioni e musica d’insieme. Esibizioni diverse per stile, età e sensibilità, unite però dallo stesso filo conduttore: il desiderio di condividere con il pubblico il lavoro svolto durante l’anno e la crescita maturata nel percorso formativo.

Il concerto degli allievi del Donizetti agli Studios

La serata ha offerto al pubblico un vero viaggio tra note, emozioni e passione. Gli allievi dell’Istituto Musicale Donizetti si sono esibiti davanti a familiari, docenti e appassionati, trasformando il concerto in una festa della musica e dell’apprendimento.

Uno degli aspetti più significativi dell’evento è stata la presenza di studenti di ogni età. Dai bambini della propedeutica, a partire dai cinque anni, fino agli allievi over 60, il palco degli Studios ha raccontato la musica come linguaggio universale, capace di unire generazioni diverse e di accompagnare ciascuno in un percorso personale di crescita.

La musica, in questa prospettiva, non è soltanto tecnica o studio, ma esperienza condivisa, educazione all’ascolto, disciplina, relazione e possibilità di esprimere sé stessi.

Premiati gli allievi del concorso Danilo Cipolla

Nel corso della manifestazione si è svolta anche la premiazione degli allievi che hanno partecipato al Concorso Musicale “Danilo Cipolla”, distinguendosi per la qualità delle esecuzioni, la preparazione tecnica, l’impegno e la serietà dimostrati durante la competizione.

I riconoscimenti ottenuti rappresentano un risultato importante per gli studenti e per l’intero percorso didattico portato avanti dall’Istituto Musicale Donizetti. Un traguardo che conferma il valore della formazione musicale come spazio di crescita individuale e collettiva.

La prima esecuzione in Calabria di “Canto a Cristina”

Tra i momenti più intensi della serata, il pubblico ha assistito alla prima esecuzione in Calabria di “Canto a Cristina”, composizione per pianoforte a quattro mani firmata dalla maestra Antonella Barbarossa, direttore emerito e docente di pianoforte del Conservatorio di Cosenza.

L’opera è stata interpretata dalla stessa Barbarossa insieme al giovanissimo Lorenzo Maria Nigro, talento di appena dieci anni. Un dialogo musicale tra due generazioni lontane per età ma vicine nello spirito artistico, capace di unire esperienza, freschezza, maturità e spontaneità.

A seguire sono stati eseguiti anche “Riflessi di Luce”, composto dalla maestra Barbarossa, e “Sogno di Libertà”, brano scritto dal piccolo Lorenzo. Tre composizioni che hanno emozionato profondamente il pubblico, offrendo un messaggio di sensibilità, creatività e speranza.

Le iscrizioni per il nuovo anno accademico

L’Istituto Musicale Donizetti ha ricordato che le lezioni riprenderanno nel mese di settembre e che sono già aperte le iscrizioni ai corsi per il nuovo anno accademico, con termine fissato al 15 settembre.

Il successo del concerto agli Studios conferma il ruolo dell’istituto come punto di riferimento per la formazione musicale nel territorio di Mirto Crosia e dell’area urbana di Corigliano-Rossano.