Un acceso diverbio tra una coppia di turisti, nella tarda serata di ieri, è degenerato all’interno di una struttura ricettiva a Crosia. Durante la discussione la donna ha afferrato un coltello da cucina e ha colpito il compagno, ferendolo a un braccio.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione locale, insieme ai sanitari del 118 che hanno soccorso l’uomo e lo hanno trasferito al pronto soccorso dell’ospedale “Nicola Giannettasio” di Corigliano-Rossano. Non è in pericolo di vita, ma resta ricoverato sotto controllo medico. I militari hanno informato la Procura di Castrovillari; al momento non si conoscono eventuali provvedimenti nei confronti della donna