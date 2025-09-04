Il sindaco Aiello: «Grazie a Carabinieri e cittadini, segnale forte contro chi sporca».
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Crosia ha emesso la prima multa per abbandono di rifiuti da automobile, segnando un cambio di passo nella lotta all’inciviltà ambientale. A porre fine alla pratica del “lancio dal finestrino” è stato un lavoro congiunto di Carabinieri, Polizia locale e amministrazione comunale, con il supporto della cittadinanza.
«Fondamentale il lavoro di squadra – ha dichiarato la sindaca Maria Teresa Aiello – e prezioso il contributo della caserma dei Carabinieri di Mirto Crosia, coordinata dal maresciallo Alessandro Greco. È un segnale chiaro per chi non rispetta la raccolta differenziata e per chi pensa di restare impunito. In questo caso è stata decisiva anche la collaborazione civica di chi ha segnalato le infrazioni».
Un’azione che vuole rappresentare un deterrente. «I controlli del giovedì della Polizia locale – ha spiegato l’assessore all’Ambiente Serafino Forciniti – mirano a sensibilizzare i cittadini e a consolidare l’abitudine alla raccolta differenziata di qualità. Dopo anni di tolleranza educativa, è giunto il momento di sanzionare chi non rispetta le regole, danneggiando ambiente, decoro urbano e la comunità che si impegna correttamente».
La somma della multa sarà stabilita dal giudice e potrà variare da 1.000 a 3.000 euro. L’amministrazione comunale sottolinea che le sanzioni non hanno solo un valore punitivo ma anche educativo, con l’obiettivo di garantire un territorio più pulito e rispettato.