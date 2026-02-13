Temporali violenti tra Tirreno e aree interne, esonda il Busento a Molino Irto e cresce il livello del Crati, danni e monitoraggi in corso lungo tutta la costa

Notte durissima per il maltempo a Cosenza e provincia. Tuoni, fulmini, vento e pioggia battente hanno letteralmente levato il sonno a quanti, dal Tirreno fino alle aree interne, provavano a sfruttare le ore notturne per il consueto riposo. L’emergenza maltempo a Cosenza e provincia si e manifestata con particolare intensità lungo i principali corsi d’acqua del territorio bruzio: il Crati e il Busento, dove la portata dei fiumi ha raggiunto livelli che destano forte preoccupazione.

Dai video e dalle foto in apertura e allegati al pezzo emerge con chiarezza la situazione critica. Proprio il fiume Busento è esondato in localita Molino Irto, al confine tra i comuni di Cosenza e Dipignano. Alcune auto sono state danneggiate dall’acqua, mentre diversi pali della pubblica illuminazione sono finiti nel corso d’acqua trascinati dalla piena.

A Cosenza Vecchia il Busento si presenta come raramente si è visto nel corso del tempo, con il livello dell’acqua arrivato fin quasi agli argini. Una scena che ha riacceso i timori dei residenti e che conferma la violenza dell’ondata di maltempo che ha colpito la città dei bruzi e tutta la provincia.

Attenzione alta anche sotto il ponte Mario Martire, nell’area della confluenza tra Crati e Busento e in zona Arenenella, dove la situazione viene costantemente monitorata. La crescita della portata del Crati rappresenta un ulteriore elemento di allarme in una notte già segnata da numerosi disagi: borderline la situazione a Ponte San Lorenzo, dove nel 1959 ebbe origine ultima esondazione. I danni complessivi sono molteplici e saranno approfonditi in articoli successivi. Per ora resta la fotografia di una notte di paura, con il maltempo a Cosenza che ha messo a dura prova infrastrutture, automobilisti e residenti, e con i fiumi Crati e Busento osservati speciali in queste ore decisive.