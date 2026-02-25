Altre dieci famiglie erano state evacuate nei giorni scorsi tra Diamante e Belvedere Marittimo. Il sopralluogo è stato effettuato dai vigili del fuoco del distaccamento di Paola e dagli agenti della Polizia locale di Fuscaldo

Ieri sera, il sindaco di Fuscaldo, Giacomo Middea, ha firmato due ordinanze di sgombero di diversi immobili, al fine di tutelare l’incolumità di quattro nuclei famigliari. La decisione si è resa necessaria a causa di una frana che ha creato vistose crepe nelle case dei residenti. A provocarla sarebbero state le piogge incessanti dei giorni scorsi, che hanno lasciato segni profondi in tutta la costa tirrenica cosentina. Sale così a quattordici il numero delle famiglie della Riviera dei Cedri costrette a lasciare le proprie abitazioni a causa del maltempo. Nei giorni scorsi la stessa sorte era toccata ad altre dieci famiglie, quattro di Diamante e sei di Belvedere Marittimo.

Il documento

Con le ordinanze n° 19 e n° 20, Middea ha ordinato lo sgombero di alcuni immobili nella zona nord del paese altotirrenico. Il sopralluogo è stato effettuato da una pattuglia dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Paola e dal personale della Polizia Locale del Comune di Fuscaldo. Durante i controlli, si legge nel documento, «veniva accertata la sussistenza di una situazione di grave pericolo per la pubblica e privata incolumità, connessa all’alta probabilità di caduta di materiale inerte autoctono (sassi, fango ed altri detriti di derivazione naturale), proveniente da un fronte di frana preesistente attualmente in fase dinamica; la situazione risulta aggravata dalle recenti precipitazioni che hanno determinato l’instabilità del versante sovrastante gli immobili interessati».