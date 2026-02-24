Nel conferimento dell’incarico, il coordinatore provinciale Gallo ha richiamato le “sfide importanti” che attendonoil partito e chiesto «di puntare alla riconferma dell’amministrazione»

Confermata la nostra indiscrezione del 20 dicembre. Rosaria Succurro è la nuova coordinatrice cittadina di San Giovanni in Fiore per conto di Forza Italia. Lo ha comunicato direttamente il partito con una nota con cui affida alla consigliera regionale la guida del partito sangiovannese.

«Lo scorso 23 febbraio, il coordinatore provinciale di Cosenza, l’assessore regionale Gianluca Gallo, l’ha nominata commissario per San Giovanni in Fiore – si legge nel comunicato stampa -. Si tratta di un’investitura autorevole: il partito ha scelto la figura più forte, più riconoscibile e più radicata nel territorio per affrontare la fase che porta alle elezioni amministrative della prossima primavera».

«Succurro – proseguono gli azzurri – ha il mandato di rafforzare l’unità del partito, consolidare la presenza azzurra e guidare la strategia elettorale per garantire ancora il protagonismo di Forza Italia nel Comune silano. Dopo le dimissioni di Patrizia Carbone, già segretario del circolo locale, e il suo ingresso nel Comitato provinciale insieme ad Angela Angotti, il coordinamento provinciale concentra su Succurro la responsabilità politica del partito a San Giovanni in Fiore».

Nel conferimento dell’incarico, Gallo ha richiamato le “sfide importanti” che attendono Forza Italia e chiesto «di puntare alla riconferma di un’amministrazione con il partito sempre più attivo e presente». «La nomina – conclude la nota – conferma la centralità di Rosaria Succurro nello scenario politico cittadino e provinciale. È un segnale di fiducia piena, un riconoscimento della sua esperienza amministrativa e della sua autorevolezza».