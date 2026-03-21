Divieto di utilizzo per consumo umano nel centro urbano, via Poseidone, località Fragalletto e da località Piane fino a Pietrarossa. L’acqua, per alcuni usi, potrà essere usata solo dopo bollitura. Sono in corso verifiche per ripristinare la potabilità

Il Comune di Diamante ha emanato un’ordinanza con cui viene disposto il divieto di utilizzo dell’acqua della rete idrica per consumo umano in diverse zone del territorio comunale, a seguito di alcuni controlli.

Secondo quanto comunicato dall’Asp, i campioni di acqua prelevati da personale incaricato e analizzati dal laboratorio Arpacal di Cosenza hanno evidenziato valori non conformi alla normativa vigente. In particolare, è stata riscontrata una lieve torbidità dell’acqua.

Le zone interessate dal divieto

Il provvedimento riguarda il territorio di Diamante nelle seguenti aree: centro urbano; via Poseidone, località Fragalletto e da zona Piano fino a Pietrarossa. In queste zone l’acqua della rete idrica non può essere utilizzata per consumo umano senza bollitura.

Cosa si può fare e cosa non si può fare

L’acqua non deve essere utilizzata, se non dopo bollitura, per: bere, preparare alimenti, igiene orale, lavaggio di stoviglie, pulizia di oggetti destinati all’infanzia.

È invece consentito l’uso per: pulizia domestica, uso sanitario altri utilizzi non alimentari, adottando le dovute precauzioni.

In corso verifiche sulla rete idrica

L’amministrazione comunale ha fatto sapere che sono già in corso controlli per individuare le cause dell’anomalia e per ripristinare nel più breve tempo possibile i normali parametri di potabilità.

Il Comune ha inoltre annunciato che seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni in base all’esito delle verifiche tecniche.