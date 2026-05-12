Un confronto teologico e pastorale sul significato della Chiesa nel tempo del pluralismo contemporaneo. Nei giorni scorsi, presso la parrocchia “Santa Maria della Grotta” di Praia a Mare, è stato presentato il volume Chiesa al plurale (Edizioni San Paolo) di don Roberto Oliva, testo nato dal percorso di ricerca dottorale dell’autore e dedicato alle prospettive ecclesiologiche aperte dal Concilio Vaticano II.

Momento di approfondimento

L’iniziativa, partecipata da fedeli, studiosi e operatori pastorali del territorio, si è configurata come un importante momento di approfondimento culturale e spirituale attorno a una delle questioni più significative per la Chiesa contemporanea: come custodire l’unità ecclesiale dentro società sempre più attraversate da differenze culturali, sociali e antropologiche.

La presenza del vescovo Rega

Ad aprire l’incontro sono stati i saluti del parroco don Paolo Raimondi e del vescovo della diocesi di San Marco Argentano-Scalea, mons. Stefano Rega, che ha espresso parole di apprezzamento nei confronti di don Roberto Oliva per il contributo offerto alla ricerca teologica e alla vita della Chiesa locale. Il vescovo ha sottolineato il valore di un lavoro capace di coniugare rigore accademico e attenzione pastorale, dentro una riflessione che interpella direttamente il presente ecclesiale.

Riflessione ecclesiologica

A presentare il volume è stato don Sergio Massironi, teologo e docente presso l’Università Cattolica di Milano, che nel suo articolato intervento ha evidenziato gli elementi di maggiore originalità della ricerca. Massironi ha posto l’accento sull’attualità di una riflessione ecclesiologica chiamata oggi a confrontarsi con il tema della convivenza tra unità e diversità, questione decisiva per il futuro stesso delle comunità cristiane.

Secondo il docente, il volume di don Oliva si distingue per la capacità di immaginare nuove traiettorie di sviluppo del Concilio Vaticano II, raccogliendone l’eredità più profonda: una Chiesa capace di abitare la complessità della storia senza rinunciare alla propria missione evangelica. In dialogo con il crescente pluralismo delle società contemporanee, il testo propone infatti una visione della diversità ecclesiale non come elemento di frammentazione, ma come possibilità di arricchimento reciproco e di maturazione comunitaria.

Trasformazioni culturali

Il cuore della riflessione sviluppata da don Oliva riguarda proprio la necessità di ripensare la vita ecclesiale alla luce delle trasformazioni culturali in atto, superando modelli rigidi e uniformanti per valorizzare invece la pluralità delle esperienze, dei linguaggi e delle forme di partecipazione. Una prospettiva che si inserisce pienamente nel solco del magistero di papa Francesco e nella più ampia tradizione conciliare che invita la Chiesa a farsi luogo di ascolto, dialogo e prossimità.

Nel corso della serata è emersa anche la dimensione profondamente antropologica del volume: la pluralità non viene interpretata come minaccia, ma come condizione stessa dell’esperienza umana e comunitaria. In questa prospettiva, la Chiesa è chiamata a riconoscere e accompagnare la complessità dei percorsi umani dentro un orizzonte condiviso di senso e di speranza.

Riflessione collettiva

L’incontro di Praia a Mare ha così rappresentato non soltanto la presentazione di un libro, ma un’occasione di riflessione collettiva sul rapporto tra fede, cultura e trasformazioni sociali, confermando il valore della ricerca teologica come strumento capace di alimentare il dibattito ecclesiale e contribuire alla costruzione di comunità più consapevoli, inclusive e aperte al dialogo con il mondo contemporaneo.