Tra i reati contestati anche sostituzione di persona e impiego di denaro di provenienza illecita. Cinque le ordinanze in carcere e cinque obblighi di presentarsi alla pg
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Alle prime ore di oggi, 12 maggio, militari il Comando provinciale carabinieri di Crotone ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip su richiesta della Procura, nei confronti di 10 persone, indagate, a vario titolo, per “associazione per delinquere”, “truffa aggravata in concorso”, “sostituzione di persona”, “riciclaggio” e “impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”.
I dettagli dell’operazione verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 10:00 al Comando provinciale.
Il gip ha disposto la misura cautelare in carcere nei confronti di
Armando Covelli; Luca Caporali; Salvatore Lombardo; Carmelo Iembo; Daniele Pugliese.
Francesco Tallarico, obbligo di presentazione presso la Tenenza dei Carabinieri di Isola di Capo Rizzuto.
Domenico Scolieri, obbligo di presentazione presso la Stazione dei Carabinieri di Crotone.
Marcello Ruperti, obbligo di presentazione presso la Stazione dei Carabinieri di Crotone.
Pierdomenico Rizzuto, obbligo di presentazione presso la Stazione dei Carabinieri di Crotone.
Marco Liguori, obbligo di presentazione presso la Stazione dei Carabinieri di Scandale.