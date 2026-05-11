Scene da film a Zumpano, nei pressi del centro commerciale. Secondo le prime informazioni, un uomo alla guida di un’auto avrebbe prima tagliato la strada a un automobilista e, subito dopo, avrebbe forzato un posto di blocco.

Nella fuga avrebbe urtato più vetture, creando scompiglio e pericolo in strada, fino ad abbandonare la macchina e scappare a piedi. I carabinieri lo avrebbero inseguito a piedi, con armi lunghe, in una sequenza che ha attirato l’attenzione di decine di persone.

Passanti e automobilisti, terrorizzati e increduli, hanno assistito alla scena a pochi metri dal traffico e dalle attività commerciali. L’episodio è ora al vaglio delle forze dell’ordine per ricostruire con precisione cosa sia accaduto e chiarire i motivi della fuga.