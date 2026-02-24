La vicenda nasce in aula consiliare e finisce in tribunale. L’assessora comunale di Diamante, Martina Presta, è stata citata a giudizio per diffamazione aggravata: lo ha deciso la Procura di Paola, disponendo la citazione a giudizio della componente della giunta.

La prima udienza davanti al giudice di pace penale di Belvedere Marittimo è stata fissata per il 1° febbraio 2027.

Le contestazioni: frasi in consiglio comunale e presunta lesione della reputazione

Secondo quanto riportato, la vicenda giudiziaria ha preso il via da una seduta del consiglio comunale. L’accusa sostiene che Presta, rispondendo a un’interrogazione di un consigliere comunale, avrebbe pronunciato frasi considerate offensive e «lesive» della reputazione dell’ex assessora comunale Francesca Amoroso.

Le espressioni contestate sarebbero legate alla concessione di un contributo economico a un’associazione riconducibile al padre dell’ex assessora Amoroso.

Per l’accusa, le frasi pronunciate dall’assessora Presta avrebbero oltrepassato i limiti del diritto di critica politica, assumendo il contenuto di espressioni dal carattere diffamatorio.