Intervento tempestivo della Stazione Alpina Sila sul Sentiero Italia: l'uomo è stato localizzato telefonicamente e riaccompagnato alla propria auto senza conseguenze

Nel pomeriggio di ieri, i tecnici della Stazione Alpina Sila-Camigliatello del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria sono intervenuti nel territorio di Camigliatello Silano per soccorrere un disperso cercatore di funghi che aveva perso l'orientamento.

L'allarme è scattato a seguito della segnalazione di un referente del CAI (Club Alpino Italiano) di Cosenza. Durante un'escursione, quest'ultimo ha incontrato il compagno di ricerche dell'uomo, preoccupato per il mancato rientro dell'amico al punto di ritrovo stabilito.

Una volta attivata, la squadra di soccorso del CNSAS ha stabilito un contatto telefonico con l'escursionista. L'uomo ha riferito di trovarsi lungo il tracciato del "Sentiero Italia". Guidato telefonicamente da un operatore, ha raggiunto l'area degli impianti di risalita verso Monte Curcio, dove è stato intercettato dai tecnici della stazione di Camigliatello.

L'uomo, illeso, è stato fatto salire a bordo del fuoristrada di servizio e riaccompagnato alla propria vettura, dove ha potuto ricongiungersi con il compagno di escursione. L'operazione si è conclusa senza che si rendesse necessario l'intervento del personale sanitario.