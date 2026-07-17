Vent'anni di storia, cinque serate di gare e spettacoli e una novità assoluta per celebrare un traguardo significativo. Torna dal 7 al 12 agosto, in Piazza Matteotti, il Palio dei Rioni di Bianchi, che festeggia la sua decima edizione coinvolgendo l'intera comunità in uno degli appuntamenti più attesi dell'estate nel Savuto.

La manifestazione, organizzata dall'Associazione Palio dei Rioni di Bianchi APS, vedrà la partecipazione di 320 concorrenti dei quattro rioni cittadini, ai quali si aggiungeranno, nella serata inaugurale del 7 agosto, due rioni ospiti provenienti da Rogliano e Parenti.

La principale novità dell'edizione 2026 sarà il "Palio XXL", una competizione speciale che aprirà il programma con una classifica autonoma rispetto a quella ufficiale. Per una sera i sei rioni si confronteranno in una serie di giochi ideati appositamente per l'occasione, con l'obiettivo di favorire lo scambio tra le comunità del territorio e ampliare la dimensione della manifestazione.

Il programma proseguirà l'8 agosto con la tradizionale serata dedicata alle coreografie, durante la quale i quattro rioni presenteranno spettacoli di musica, costumi e scenografie valutati da una giuria. Dopo la pausa del 9 agosto, il Palio entrerà nel vivo il 10, 11 e 12 agosto con le prove valide per la classifica generale, fino alla proclamazione del rione vincitore.

Complessivamente saranno circa trenta i giochi previsti, con sfide che metteranno alla prova bambini, ragazzi e adulti in prove di abilità, velocità, forza, equilibrio, precisione e spirito di squadra.

Nato vent'anni fa, il Palio dei Rioni è diventato nel tempo uno dei simboli dell'identità di Bianchi. Pur attraversando alcune pause organizzative, la manifestazione ha saputo rinnovarsi e coinvolgere nuove generazioni, mantenendo al centro i valori della partecipazione, dell'appartenenza e della sana competizione. Anche quest'anno Piazza Matteotti si trasformerà così nel cuore della festa, con musica, stand gastronomici e momenti di intrattenimento che accompagneranno le sfide e richiameranno visitatori dai comuni del comprensorio.