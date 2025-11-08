Un 58enne pugliese si era smarrito tra i boschi della Sila Grande. Ritrovato e recuperato in elicottero dopo ore di ricerche
Paura nella tarda mattinata di oggi sull’altopiano della Sila Grande, dove un uomo di 58 anni, originario della Puglia, si è smarrito nei boschi di Fago del Soldato, a circa 5 chilometri da Camigliatello Silano, nel territorio comunale di Celico, a 1450 metri di quota.
L’allarme è scattato intorno alle 12, quando i Vigili del Fuoco hanno segnalato la scomparsa ai tecnici della Stazione Sila del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria (CNSAS).
L’uomo si trovava in escursione insieme a due amici fungaioli, ma si era allontanato perdendo l’orientamento nella fitta faggeta. I soccorritori hanno avviato subito le ricerche a terra e, contemporaneamente, è stato impiegato un elicottero dei Vigili del Fuoco per il monitoraggio dall’alto.
Grazie ai contatti telefonici costanti con il disperso, i tecnici del Soccorso Alpino sono riusciti a localizzarlo rapidamente, raggiungendolo a piedi e fornendogli assistenza e ristoro.
L’escursionista, affaticato ma in buone condizioni di salute, è stato verricellato a bordo dell’elicottero e trasportato in una zona sicura. L’intervento congiunto tra CNSAS e Vigili del Fuoco ha permesso di concludere con esito positivo le operazioni di recupero in poche ore.