Il trasferimento all’ospedale Gemelli di Roma disposto per la dodicenne precipitata ieri pomeriggio, 25 agosto, da un balcone posto al quarto piano di un edificio a Quattromiglia di Rende, si è reso necessario per consentire alla giovane di essere sottoposta ad un delicato intervento chirurgico al bacino, interessato da una grave lesione ossea nota come bacino scoppiato.

La ragazzina, dopo le prime cure ricevute all’Annunziata di Cosenza, è stata stabilizzata ed imbarcata su un volo appositamente predisposto per raggiungere il presidio ospedaliero della capitale. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’episodio non ha avuto conseguenze fatali probabilmente perché la giovane non è finita sull’asfalto, bensì su un terrazzo posto soltanto alcuni metri sotto il balcone da cui era caduta. Sulle cause dell’incidente indagano i carabinieri della compagnia di Rende agli ordini del capitano Andrea Aiello