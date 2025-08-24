Terminata allo stadio “Vito Simone Veneziani” la prima gara di campionato di serie C della formazione allenata da Antonino Buscè
Primo punto in campionato per il Cosenza di Antonino Buscè al termine della sfida del "Veneziani” contro il Monopoli di Colombo. Gara ricca di gol: per i Lipi hanno segnato Florenzi e Mazzocchi.
Ecco il tabellino del match.
MONOPOLI (3-5-2): Piana; Viteritti, Micieli, Piccinini; Scipioni, Falzerano (36’ st Calvano), Bordo (22’ st Battocchio), Greco (42’ st Lattanzi), Imputato; Tirelli (36’ st Bruschi), Longo (21’ st Fall). In panchina: Albertazzi, Silvestris, Di Santo, Sylla, Cascella, Oyewale, Rossi, Ronco, Lattanzi. All.: Colombo.
COSENZA (3-4-2-1): Vettorel, Dalle Mura (22’ st Dametto), D’Orazio, Caporale; Cimino (15’ st Arioli), Kouan, Garritano, Cannavò 715’ st Ferrara); Ragone (1’ st Contiliano), Florenzi, Mazzocchi. In panchina: Pompei, Barone, Begheldo, Rizzo Pinna, Achour, Ferrara, Novello. All.: Buscè.
ARBITRO: Enrico Gemelli della sezione di Messina
MARCATORI: 26’ pt Florenzi (C), 39’ pt Imputato (M), 12’ st Tirelli (M), 30’ st Mazzocchi (C)
NOTE: Spettatori: 69 tifosi provenienti da Cosenza. Espulsi: Ammoniti: Contiliano, Dalle Mura e Arioli (C). Angoli. 1-6: Recupero: 4’ pt, 10’ st
Di seguito la cronaca del match
20:40
Anche Mazzocchi segna un gol bellissimo
Al 30': il Cosenza fa solo gol bellissimi. Mazzocchi dalla distanza lascia partite un destro carico di effetto che finisce alle spalle del portiere Piana.
20:22
Ancora Tirelli punisce il Cosenza
Al 57': Scipioni crossa per Tirelli che, dopo la rete siglata in Coppa Italia, punisce anche stavolta Vettorel.
20:19
Niente rigore, finite le card FVS
Il Cosenza non potrà richiedere più una revisione VAR avendo esaurito le due card FVS. L'arbitro non concede il rigore al Cosenza.
20:17
Seconda chiamata FVS del Cosenza
Check richiesto dal Cosenza per un sospetto fallo in area su Caporale
20:13
Primo cambio per il Cosenza
Buscè, ad inizio ripresa, decide di inserire Contiliano al posto di Ragone. Intanto il Monopoli parte subito forte.
19:54
Fine primo tempo
Tutti negli spogliatoi per rinfrescarsi. Monopoli e Cosenza sono sull'1-1. Si chiude così il primo tempo allo stadio "Veneziani"
19:48
Il Cosenza chiede revisione Var
Buscè chiede una chiamata dell'FVS: revisione VAR per un presunto fallo da espulsione. Ma l'arbitro dice no.
19:43
Vettorel esce a vuoto
Al 42': Vettorel esce a vuoto e rischia di combinarla grossa. Falzerano sbaglia il pallonetto, per fortuna del Cosenza.
19:39
Pareggio del Monopoli
Il Monopoli segna il gol del pareggio con un bel gol di Imputato, bravo a sfruttare un cross dalla fascia destra. È il suo primo gol tra i professionisti.
19:37
Prima parata di Vettorel
Al 37': Vettorel sporca i guanti con una parata rasoterra sul tiro di Imputato. È la prima reazione del Monopoli dopo il gol realizzato da Florenzi.
19:26
Eurogol di Florenzi
Al 26': magia di Aldo Florenzi che realizza una rete fantastica. Salta due avversari, tiro a giro sotto la traversa. Piana battuto. Esulta il Cosenza.
19:15
Avvio promettente dei Lupi della Sila
Passato il primo quarto d'ora, il Cosenza mostra di essere concentrato. Bene in fase di transizione, dove i Lupi della Sila sono aggressivi nel tentativo di recuperare palla e ripartire. L'atteggiamento, al momento, è quello giusto.
19:07
Mazzocchi in rovesciata
Al 7': Mazzocchi prova l'eurogol in rovesciata
19:01
Cosenza subito pericoloso
Al 1': Azione in ripartenza del Cosenza: Cannavò arriva in ritardo sul tiro non perfetto di Ragone.
18:53
Buscè punta su Cannavò
L'allenatore del Cosenza, Antonino Buscè si affida sostanzialmente alla squadra che è retrocessa dalla serie B, inserendo dal primo minuto, nella sfida contro il Monopoli, il giovane Ragone e il neo acquisto Cannavò.