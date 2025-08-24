Primo punto in campionato per il Cosenza di Antonino Buscè al termine della sfida del "Veneziani” contro il Monopoli di Colombo. Gara ricca di gol: per i Lipi hanno segnato Florenzi e Mazzocchi. 

Ecco il tabellino del match.

MONOPOLI (3-5-2): Piana; Viteritti, Micieli, Piccinini; Scipioni, Falzerano (36’ st Calvano), Bordo (22’ st Battocchio), Greco (42’ st Lattanzi), Imputato; Tirelli (36’ st Bruschi), Longo (21’ st Fall). In panchina: Albertazzi, Silvestris, Di Santo, Sylla, Cascella, Oyewale, Rossi, Ronco, Lattanzi. All.: Colombo.
COSENZA (3-4-2-1): Vettorel, Dalle Mura (22’ st Dametto), D’Orazio, Caporale; Cimino (15’ st Arioli), Kouan, Garritano, Cannavò 715’ st Ferrara); Ragone (1’ st Contiliano), Florenzi, Mazzocchi. In panchina: Pompei, Barone, Begheldo, Rizzo Pinna, Achour, Ferrara, Novello. All.: Buscè.
ARBITRO: Enrico Gemelli della sezione di Messina
MARCATORI: 26’ pt Florenzi (C), 39’ pt Imputato (M), 12’ st Tirelli (M), 30’ st Mazzocchi (C)
NOTE: Spettatori: 69 tifosi provenienti da Cosenza. Espulsi: Ammoniti: Contiliano, Dalle Mura e Arioli (C). Angoli. 1-6: Recupero: 4’ pt, 10’ st

Di seguito la cronaca del match

20:40

Anche Mazzocchi segna un gol bellissimo

Al 30': il Cosenza fa solo gol bellissimi. Mazzocchi dalla distanza lascia partite un destro carico di effetto che finisce alle spalle del portiere Piana. 

20:22

Ancora Tirelli punisce il Cosenza

Al 57': Scipioni crossa per Tirelli che, dopo la rete siglata in Coppa Italia, punisce anche stavolta Vettorel.

20:19

Niente rigore, finite le card FVS

Il Cosenza non potrà richiedere più una revisione VAR avendo esaurito le due card FVS. L'arbitro non concede il rigore al Cosenza.

20:17

Seconda chiamata FVS del Cosenza

Check richiesto dal Cosenza per un sospetto fallo in area su Caporale

20:13

Primo cambio per il Cosenza

Buscè, ad inizio ripresa, decide di inserire Contiliano al posto di Ragone. Intanto il Monopoli parte subito forte.

19:54

Fine primo tempo

Tutti negli spogliatoi per rinfrescarsi. Monopoli e Cosenza sono sull'1-1. Si chiude così il primo tempo allo stadio "Veneziani"

19:48

Il Cosenza chiede revisione Var

Buscè chiede una chiamata dell'FVS: revisione VAR per un presunto fallo da espulsione. Ma l'arbitro dice no.

19:43

Vettorel esce a vuoto

Al 42': Vettorel esce a vuoto e rischia di combinarla grossa. Falzerano sbaglia il pallonetto, per fortuna del Cosenza.

19:39

Pareggio del Monopoli

Il Monopoli segna il gol del pareggio con un bel gol di Imputato, bravo a sfruttare un cross dalla fascia destra. È il suo primo gol tra i professionisti.

19:37

Prima parata di Vettorel

Al 37': Vettorel sporca i guanti con una parata rasoterra sul tiro di Imputato. È la prima reazione del Monopoli dopo il gol realizzato da Florenzi.

19:26

Eurogol di Florenzi

Al 26': magia di Aldo Florenzi che realizza una rete fantastica. Salta due avversari, tiro a giro sotto la traversa. Piana battuto. Esulta il Cosenza.

19:15

Avvio promettente dei Lupi della Sila

Passato il primo quarto d'ora, il Cosenza mostra di essere concentrato. Bene in fase di transizione, dove i Lupi della Sila sono aggressivi nel tentativo di recuperare palla e ripartire. L'atteggiamento, al momento, è quello giusto.

19:07

Mazzocchi in rovesciata

Al 7': Mazzocchi prova l'eurogol in rovesciata

19:01

Cosenza subito pericoloso

Al 1': Azione in ripartenza del Cosenza: Cannavò arriva in ritardo sul tiro non perfetto di Ragone.

18:53

Buscè punta su Cannavò

L'allenatore del Cosenza, Antonino Buscè si affida sostanzialmente alla squadra che è retrocessa dalla serie B, inserendo dal primo minuto, nella sfida contro il Monopoli, il giovane Ragone e il neo acquisto Cannavò. 