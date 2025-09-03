A Donnici Inferiore, in località Cozzo Presta, la presenza di un branco di cani randagi sta creando crescenti timori tra i residenti. Gli animali si muovono liberamente lungo la strada, assumendo spesso comportamenti potenzialmente aggressivi che mettono a rischio pedoni, automobilisti e chi frequenta la zona per attività sportive.

La segnalazione arriva da Francesco, cittadino della frazione cosentina, che ogni mattina percorre quel tratto per allenamento e per motivi di salute: «Camminare dovrebbe essere per me un momento di benessere psicologico – racconta – invece la presenza dei cani è fonte di ansia e preoccupazione».

Il problema, già sottoposto alle autorità competenti, riguarda non solo la sicurezza individuale, ma anche la vivibilità del territorio. La comunità teme che la situazione possa degenerare, rendendo impraticabile un’area molto frequentata.

L’appello dei cittadini è chiaro: serve un intervento rapido e risolutivo per garantire la sicurezza pubblica e restituire serenità a chi vive e attraversa quotidianamente la zona di Cozzo Presta.