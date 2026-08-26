Tutti e tre hanno riportato ustioni di secondo e terzo grado su oltre il 30% del corpo. La deflagrazione si è verificata nell'alloggio occupato dalla famiglia

Sono gravi le condizioni della bambina di 10 anni e dei suoi genitori, 48 e 44 anni, rimasti feriti nell’esplosione avvenuta ieri sera, tra le 20.30 e le 20.40, all’interno di un B&B a Mileto, nel Vibonese. Tutti e tre hanno riportato ustioni di secondo e terzo grado su oltre il 30% della superficie corporea e sono stati trasferiti, intubati e con prognosi riservata, in tre diversi centri specializzati: la piccola a Bari, il padre a Palermo e la madre a Catania.

Una complessa macchina dei soccorsi si è messa in moto subito dopo la deflagrazione. Il 118 aveva inviato sul posto tre ambulanze, che hanno prestato le prime cure ai feriti e li hanno successivamente trasportati dal Pronto soccorso di Vibo Valentia all'aeroporto di Lamezia Terme. Qui erano stati predisposti tre diversi voli per consentire il trasferimento nei centri specializzati. A coordinare le operazioni è stato il direttore del Pronto soccorso di Vibo Valentia, Enzo Natale.

Per organizzare uno dei trasferimenti è stato coinvolto anche il viceprefetto Antonio Crisafulli, che ha attivato il Ministero della Difesa ottenendo la disponibilità di un velivolo dell'Aeronautica militare. Gli altri due voli sono stati messi a disposizione rispettivamente dal 118 della Calabria e dal 118 della Sicilia.

L'esplosione si è verificata nell'alloggio occupato dalla famiglia slovena, che, secondo una prima ricostruzione, si stava apprestando a cenare. Saranno ora gli accertamenti a stabilire l'origine della deflagrazione. Dopo l'esplosione si è sviluppato un incendio, subito domato dai Vigili del fuoco.