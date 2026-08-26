Si è svolta nella sede provinciale di Fratelli d’Italia a Cosenza la prima riunione interpartitica del centrodestra provinciale, un primo importante momento di confronto in vista delle prossime elezioni amministrative. Al tavolo erano presenti Nicola Caruso per Fratelli d’Italia, Gianluca Gallo per Forza Italia, Simona Loizzo per la Lega, Annalisa Alfano per Italia del Meridione e Riccardo Rosa per Noi Moderati.

Un confronto ampio e proficuo, dal quale sono emersi numerosi spunti sulle prossime sfide amministrative e sulla necessità di avviare un percorso politico condiviso, capace di coinvolgere progressivamente tutte le componenti della coalizione. Ampio spazio è stato dedicato alla città di Cosenza, principale realtà del territorio provinciale chiamata al voto, senza trascurare le altre importanti realtà della provincia, a partire da Acri, e più in generale tutti i Comuni interessati dalle prossime elezioni amministrative.

«In questi cinque anni abbiamo assistito a un progressivo arretramento di Cosenza, con criticità che si sono aggravate e che oggi incidono sulla qualità della vita dei cittadini – affermano congiuntamente i rappresentanti delle forze politiche presenti.

Cosenza ha bisogno di una guida capace di affrontare concretamente i problemi, di recuperare terreno e di tornare a guardare al futuro con una visione chiara». «Quello che vogliamo costruire, però, non riguarda soltanto il capoluogo. Il nostro impegno sarà rivolto a tutti i territori della provincia chiamati al voto, mettendo a disposizione delle comunità le migliori competenze, professionalità ed energie del centrodestra. Vogliamo costruire, Comune per Comune, proposte serie, credibili e concrete, capaci di rispondere alle esigenze dei cittadini».

Quello di oggi è il primo di una serie di incontri che proseguiranno nelle prossime settimane e che saranno progressivamente allargati ai rappresentanti delle forze della coalizione nei diversi territori, nonché ai movimenti civici e alle realtà che vorranno contribuire alla costruzione dei progetti politici e amministrativi. L’obiettivo è dare vita a un percorso ampio e partecipato, capace di mettere a confronto esperienze e competenze diverse e di individuare, insieme, le priorità sulle quali costruire le proposte del centrodestra nei Comuni chiamati al voto.

«Questa riunione rappresenta l’inizio di un percorso che vogliamo rendere sempre più ampio e partecipato. Partiamo da Cosenza, che rappresenta la sfida principale, ma guardiamo all’intero territorio provinciale. Vogliamo costruire un centrodestra unito, aperto al contributo dei movimenti civici e delle realtà del territorio, capace di presentarsi agli elettori con proposte forti e una visione chiara del futuro delle nostre comunità».