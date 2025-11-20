Tragedia a Fagnano Castello, dove un uomo di 68 anni, Vincenzo Barone, ha perso la vita rimanendo schiacciato presumibilmente tra il cancello di casa e la propria auto, parcheggiata in discesa senza freno a mano. Sul posto il 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. Secondo un'altra ipotesi, il 68enne potrebbe avere avuto un infarto, causato dalla forte paura nell'aver visto la macchina in movimento andare contro di lui.