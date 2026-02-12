Il movimento del terreno è ancora in atto. Proprio per questa ragione non è possibile intervenire nell’immediato per la messa in sicurezza della zona

Una frana a Fuscaldo ha determinato l’interruzione della strada provinciale che collega il capoluogo alla località Pesco, lungo la costa tirrenica della provincia di Cosenza.

Secondo quanto comunicato dall’amministrazione comunale di Fuscaldo, il movimento del terreno è ancora in atto. Proprio per questa ragione non è possibile intervenire nell’immediato per la messa in sicurezza del versante e la rimozione del materiale franoso.

Le condizioni dell’area non consentono al momento operazioni in sicurezza, rendendo necessaria la chiusura del tratto stradale interessato. La situazione viene monitorata costantemente dagli uffici competenti e ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena sarà possibile avviare gli interventi necessari.

Nel frattempo, l’amministrazione invita alla massima prudenza e raccomanda di evitare di avvicinarsi alla zona interessata, sia a piedi sia con veicoli, fino a nuova comunicazione.