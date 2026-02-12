Il cedimento si è verificato mentre sull’area insistono vento forte e piogge persistenti, condizioni che stanno mettendo a dura prova un territorio già provato dalle precipitazioni delle ultime ore

Una frana sulla SP263 crea nuove criticità nell’entroterra della provincia di Cosenza. All’altezza del bivio della Scivolenta, in direzione San Sosti, il distacco di una porzione di carreggiata ha compromesso la sicurezza della circolazione lungo la strada provinciale.

Il cedimento si è verificato mentre sull’area insistono vento forte e piogge persistenti, condizioni che stanno mettendo a dura prova un territorio già provato dalle precipitazioni delle ultime ore. Il movimento franoso ha interessato direttamente la sede stradale, rendendo necessario un costante monitoraggio.

Intanto il Comune di Sant'Agata di Esaro ha reso noto che i volontari del Gruppo comunale di Protezione civile, insieme al sindaco e all’assessore Andrea Vaccari, sono impegnati nelle verifiche sul posto. Diversi gli interventi già effettuati per liberare la viabilità comunale da alberi caduti e rami pericolanti, con operazioni estese anche alla SP263 in entrambe le direzioni.

Proseguono i sopralluoghi su tutto il territorio comunale per accertare eventuali ulteriori smottamenti o situazioni di rischio. L’amministrazione invita la cittadinanza alla massima prudenza