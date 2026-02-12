Il movimento franoso, di rilevanti dimensioni, sarebbe collegato alle persistenti condizioni di maltempo che stanno interessando l’area nelle ultime ore

Una frana sulla SP70 costringe alla chiusura immediata della Strada Provinciale 70 nel territorio della provincia di Cosenza. Il tratto interessato è quello compreso tra Scigliano e la località Savuto, dove il cedimento del terreno ha coinvolto un intero segmento della carreggiata.

Il movimento franoso, di rilevanti dimensioni, sarebbe collegato alle persistenti condizioni di maltempo che stanno interessando l’area nelle ultime ore. Le precipitazioni continue e il terreno saturo d’acqua hanno compromesso la stabilità del versante, rendendo necessario l’immediato blocco della circolazione per motivi di sicurezza.

Sul posto sono intervenuti i tecnici dell’ente provinciale per effettuare le verifiche strutturali e avviare le procedure necessarie al ripristino della transitabilità. Al momento, la strada resta interdetta al traffico in attesa degli accertamenti e della messa in sicurezza dell’area.