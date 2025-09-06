A decorrere dal 4 settembre, la dirigenza del Commissariato di pubblica sicurezza di Paola è stata assunta dal commissario capo Franco Cassano.

In Polizia dal 1987, Cassano ha espletato servizio presso il XII reparto Mobile di Reggio Calabria e presso il Nucleo antisequestri; trasferito presso la Questura di Cosenza, ha prestato servizio dapprima presso la Digos e presso la sezione di Polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Cosenza, e successivamente presso la squadra di polizia giudiziaria del commissariato di Castrovillari, in qualità di responsabile.

Promosso funzionario di Polizia ha ricoperto l’incarico di funzionario addetto presso la divisione Anticrimine e poi di vicedirigente presso l’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Cosenza.

Subentra al commissario capo Elga Rossignuolo che ha lasciato la dirigenza del commissariato di Paola per assumere l’incarico di funzionario addetto alla divisione Anticrimine della locale Questura.