Un boato nel silenzio e vetri in frantumi hanno svegliato la zona Scalo di Corigliano Rossano. Nel mirino dei ladri è finito il bar della stazione di servizio Agip sulla centralissima Via Nazionale, punto di riferimento quotidiano per pendolari e viaggiatori.

L’azione si è consumata in due momenti. In un primo tentativo il gruppo avrebbe cercato di forzare l’ingresso senza riuscirci. Un ostacolo che non è bastato a fermarli. Poco dopo sono tornati, questa volta armati di una mazza di grandi dimensioni.

I colpi ripetuti hanno mandato in pezzi la vetrata fino ad aprire un varco. Una volta all’interno, i malviventi hanno agito in fretta, arraffando alcune stecche di sigarette e il denaro lasciato come fondo cassa per l’apertura mattutina. Il bottino è risultato esiguo. Ben più pesante il conto dei danni: infissi compromessi e cristalli da sostituire per diverse migliaia di euro. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso ogni fase dell’irruzione. I carabinieri stanno esaminando le immagini alla ricerca di dettagli utili per risalire agli autori.