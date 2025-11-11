Colpo in pieno giorno nel cuore di Cosenza. Intorno alle 15 di oggi, un furgone è stato rubato davanti al parco Nicholas Green, sotto gli occhi increduli di alcuni operai impegnati in lavori di manutenzione del manto stradale.

Secondo una prima ricostruzione, due uomini con il volto coperto si sarebbero avvicinati al mezzo lasciato momentaneamente incustodito e, con una mossa fulminea, sarebbero saliti a bordo per poi darsi alla fuga a tutta velocità. Gli operai presenti hanno tentato di rincorrerli, ma il furgone si è rapidamente allontanato, urtando alcuni segnali stradali collocati ai piedi della rotonda di viale Cosmai.

Da lì, i ladri hanno imboccato viale Magna Grecia, facendo perdere le proprie tracce nel traffico pomeridiano. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine. Gli investigatori intendono acquisire le immagini delle telecamere di sorveglianza installate nella zona per ricostruire il percorso di fuga e identificare i responsabili.

L’ipotesi prevalente, al momento, è che si tratti di un’azione premeditata, pianificata nei dettagli da chi aveva già notato il mezzo e conosceva gli orari dei lavori. Resta ora da capire a cosa potesse servire il furgone, se per essere rivenduto, smontato o utilizzato per altri fini illeciti.