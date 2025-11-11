Colpo notturno in un terreno di San Lorenzo del Vallo: i carabinieri indagano su una possibile serie di furti nella zona
Colpo in un podere agricolo in località Fedula, nel comune di San Lorenzo del Vallo, dove ignoti hanno portato via circa duemila piante di ulivo. Il terreno, in assenza dei proprietari, è stato preso di mira durante la notte.
Secondo quanto emerso, non si tratterebbe di un episodio isolato: nella stessa zona sarebbero avvenuti altri furti simili nell’ultimo periodo. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Spezzano Albanese, che stanno raccogliendo elementi utili per risalire agli autori.