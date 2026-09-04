Coinvolte comunità di Rossano, Spezzano Albanese, Cariati, Bocchigliero, Campana, Mirto-Crosia e Corigliano. Incarichi da ottobre

Nuovi parroci, amministratori, vicari e collaboratori per diverse comunità del territorio. Il vescovo Maurizio Aloise ha comunicato oggi, 4 settembre 2026, gli avvicendamenti e gli incarichi pastorali che entreranno in vigore a partire dal prossimo ottobre.

Le nomine interessano parrocchie e unità pastorali di Rossano, Corigliano, Spezzano Albanese, Cariati, Bocchigliero, Campana e Mirto-Crosia, oltre al Seminario regionale San Pio X di Catanzaro.

Gli incarichi a Rossano

Nell’Unità pastorale dell’area Centro storico di Rossano, don Giuseppe Straface sarà il nuovo parroco. Don Luigi Martino assumerà invece l’incarico di vicario parrocchiale.

Nella parrocchia San Paolo dell’area urbana di Rossano Scalo, il ruolo di parroco sarà affidato a don Claudio Cipolla. Don Giovanni Filippelli sarà collaboratore parrocchiale.

Le nomine a Spezzano Albanese

Don Gaetano Federico sarà parroco delle parrocchie dei Santi Pietro e Paolo e di Santa Maria del Carmine, oltre che rettore del santuario di Santa Maria delle Grazie.

Don Pasquale De Simone sarà vicario parrocchiale e amministratore della parrocchia San Luigi Gonzaga, a Spezzano Scalo-Fedula.

Gli avvicendamenti a Cariati

Don Viju George è stato nominato amministratore parrocchiale delle parrocchie di San Michele Arcangelo, nella Concattedrale, e San Cataldo.

Don Onofrio Farinola svolgerà il servizio di vicario parrocchiale.

I nuovi incarichi a Bocchigliero e Campana

Per le comunità di Bocchigliero e Campana, l’incarico di amministratore parrocchiale sarà affidato a don Enzo Malizia.

Don Giuseppe Grilletta sarà invece vicario parrocchiale.

Le nomine a Mirto-Crosia

Don Pietro Madeo sarà parroco della comunità di San Francesco d’Assisi, a Mirto-Crosia. Il sacerdote è stato inoltre nominato canonico onorario della Cattedrale.

Don Giuseppe De Simone assumerà l’incarico di vicario parrocchiale.

Gli incarichi nell’area di Corigliano

Nella parrocchia San Giovanni XXIII, nell’area urbana di Corigliano Scalo, don Massimo De Novellis sarà vicario parrocchiale.

Il seminarista Silvio Graziano svolgerà nella stessa comunità il ministero del “sesto anno”.

Nell’Unità pastorale di Thurio, sempre nell’area urbana di Corigliano Scalo, don Agostino Stasi è stato nominato collaboratore parrocchiale.

La nomina nel Seminario regionale

Don Giuseppe Scigliano assumerà l’incarico di padre spirituale del Seminario regionale San Pio X di Catanzaro.

Tutte le nuove destinazioni diventeranno operative da ottobre 2026. La Curia diocesana curerà le relative consegne canoniche.

Nel comunicare gli avvicendamenti, il vescovo Aloise ha affidato i nuovi incarichi alla preghiera della comunità diocesana, invitando i fedeli ad accompagnare i sacerdoti nell’inizio del loro servizio pastorale.