Convocare in tempi rapidi la Conferenza dei sindaci dell’Asp di Cosenza per verificare lo stato dei progetti sanitari finanziati dal Pnrr e affrontare le criticità del sistema provinciale. È la richiesta avanzata da Giuseppe Mazzuca, presidente del Consiglio comunale di Cosenza, a Flavio Stasi, presidente dell’organismo.

Mazzuca sostiene che non siano ancora disponibili informazioni sufficienti sul completamento e sull’effettiva attivazione delle strutture e dei servizi previsti.

«Lo scorso 30 giugno sono scaduti i termini per la realizzazione dei progetti nel settore sanitario previsti dal Pnrr. Entro il 31 agosto i soggetti attuatori hanno dovuto inviare a Bruxelles tutta la documentazione attestante non solo il completamento delle opere, ma la loro effettiva messa in funzione», afferma.

I dubbi sui progetti finanziati dal Pnrr

Il presidente del Consiglio comunale chiede chiarimenti sulle case e sugli ospedali di comunità programmati, oltre che sugli interventi relativi a telemedicina e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale.

«Ad oggi ancora non sappiamo se le case e gli ospedali di comunità previsti siano stati realizzati e siano operativi e lo stesso dicasi per quanto riguarda la telemedicina, la digitalizzazione del sistema sanitario nazionale e la presa in carico del 10% degli over 65», dichiara Mazzuca.

Le affermazioni pongono una richiesta di verifica sullo stato di attuazione degli interventi: nel documento diffuso non vengono indicati dati relativi alle singole strutture della provincia né specificati eventuali progetti conclusi, incompleti o già operativi.

Mazzuca richiama inoltre gli obiettivi contenuti nel piano operativo del nuovo Piano di rientro. «Entro il secondo semestre 2026 deve essere implementato il sistema urgenza-emergenza e la rete ospedaliera», aggiunge.

La richiesta rivolta a Flavio Stasi

Alla luce delle incertezze denunciate, Mazzuca invita Flavio Stasi a convocare la Conferenza dei sindaci dell’Asp provinciale.

«Sarebbe opportuno che Flavio Stasi, che la presiede, convochi con sollecitudine la Conferenza dei sindaci dell’Asp provinciale», afferma. Mazzuca richiama, in particolare, le prerogative attribuite all’organismo rispetto agli atti aziendali, ai bilanci e alle linee programmatiche del sistema sanitario.

«I primi cittadini della nostra provincia hanno il dovere di verificare lo stato del nostro sistema sanitario e incalzare una Regione latitante che ormai non ha neanche il coraggio di diffondere le solite bugie propagandistiche», conclude Mazzuca, formulando un giudizio politico sull’operato della Regione Calabria.