Un gravissimo incidente stradale si è verificato poco fa sulla strada statale 18, all’altezza del Comune di Fuscaldo. Un camion di grandi dimensioni ha perso il controllo del mezzo del mezzo, è uscito di strada ed è precipitato in una scarpata, facendo un volo di circa quattro metri. Il mezzo è finito su un terreno ricoperto da una fitta vegetazione, circostanza che, in qualche modo, potrebbe aver attutito il colpo.

Immediati i soccorsi

La chiamata ai soccorsi è stata immediata da parte di chi ha assistito alla drammatica scena. Il conducente è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale di Cosenza, ma non sono state rese note le sue condizioni di salute, né, al momento, le sue generalità.

Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine, che ora avranno il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e risalire ai motivo che lo hanno provocato.