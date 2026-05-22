L’arteria è percorribile a senso unico alternato e con divieto ai mezzi con massa superiore a 3,5 tonnellate
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Buone notizie per i residenti dei comuni delle Serre cosentine: questa mattina, infatti, è stata riaperta al traffico veicolare la strada provinciale 81, danneggiata a causa di una frana nei mesi scorsi. L’annuncio del sindaco di Mendicino Irma Bucarelli attraverso un post social.
Si tratta di un’arteria che collega Mendicino ai comuni limitrofi di Castrolibero, Cerisano e Marano. La SP81, tuttavia, fino al completamento dei lavori di ripristino, sarà percorribile soltanto a senso unico alternato
Appena riaperta insieme al presidente della Provincia Biagio Faragalli , il tratto di strada SP81 che collega Mendicino ai comuni limitrofi di Castrolibero, Cerisano e Marano. Una piccola arteria importante, che alleggerisce il transito veicolare a senso unico alternato con con divieto ai mezzi con massa superiore alle 3,5 tonnellate.
Presenti alla riapertura della strada il presidente della Provincia di Cosenza Biagio Faragalli, la cui collaborazione istituzionale è stata fondamentale per il ripristino dell’arteria viaria in tempi relativamente brevi, e gli amministratori degli altri comuni interessati.